Galatasaray - Keçiörengücü maçı iddaa oranları

Dünya Kupası arasından önce oynadığı son 4 resmi maçı kazanan Galatasaray , arada yaptığı hazırlık maçlarında parlak sonuçlar alamadı. Rayo Vallecano, Villarreal ve Lazio'ya kaybeden sarı-kırmızılılar, Adana Demirspor'la berabere kalıp Toulouse karşısında 2-1 kazandı. TD Okan Buruk hazırlık döneminde birçok genç oyuncuya forma şansı verdi; "Akademiden gelen oyuncularımızın sahada olması yüzümüzü güldürdü..." açıklamasını yaptı. Ankara Keçiörengücü ile oynayacakları Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında daha ideale yakın bir kadronun oynaması bekleniyor. Stoperde "Nelsson & Abdülkerim" ortaklığı, orta alanda Fredrik Midtsjö, hücumda Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz görebiliriz. Sağ bekte Leo Dubois, sol bekte Kazımcan Karataş, en ileride Bafetimbi Gomis muhtemel...

GALATASARAY - ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI İDDAA ORANLARI!

Spor Toto 1. Lig'de lider Eyüpspor'un arkasında sıralanan takımlardan biri olan Ankara Keçiörengücü ise son olarak Yeni Malatyaspor deplasmanından eli boş dönmüştü. Savunmadan Aykut Demir, hücumdan Hamza Gür sakat; Patrick Eze cezalı. Sol bek Muharrem Cinan'ın cezası sona erdi ve ilk 11'e geri dönecek. TD Taner Taşkın, kupanın önceki turlarında rotasyonlu kadrolar tercih etmişti. Kalede Boran Güngör, stoperde Haşim Sarman, orta alanda Abdullah Aydın ve İsmail Onur Kalkan izlemiştik. Ön liberoda Aykut Çeviker, kanatlarda Rashad Muhammed ve Ibrahim Olawoyin, en ileride Bekim Balaj gibi opsiyonlar da mevcut. Muhammed 16 maça 7 gol sığdırdı; Olawoyin 11 gol katkısı (4 gol 7 asist) yaptı.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Galatasaray bu sezon iç sahada oynadığı 7 resmi maçın 6'sında kalesinde gol gördü.

- Ankara Keçiörengücü deplasmanda oynadığı son 3 maçı kazanamadı. (1B 2M)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Süper Oran ve 200'e yakın bahis seçeneğiyle iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Galatasaray kazanır" oldu! %39'luk kesim sarı-kırmızılılardan Aslantepe'de galibiyet bekliyor... %11'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada 90 dakika içinde en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor.

MİSLİ.COM YORUMCUSU HALİL DEMİRKAN’IN TERCİHİ

Galatasaray, hazır döneminde oynadığı mücadelelerde tatmin edici skorlar alamadı. Uzun bir sürenin ardından resmi bir mücadelede taraftarına kavuşan Galatasaray'ın, Keçiörengücü karşısında taraftarının da desteğini alarak mücadeleye baskılı bir şekilde başlamasını bekliyorum. Tercihim ilk devrede ev sahibi ekibin üstünlüğünden yana.