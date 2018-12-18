Galatasaray için rövanş gecesi... Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Keçiörengücü’nü deplasmanda 2-1 mağlup eden Sarı-Kırmızılılar, bu akşam Türk Telekom Stadı’nda rövanşa çıkıyor. Cim Bom’un kadrosu, tıpkı ilk ayakta olduğu gibi yine genç ağırlıklı olacak. Özellikle hücum hattında Yunus Akgün, Atalay Babacan ve Recep Gül gibi 18 yaşındaki yeteneklerin nasıl bir performans ortaya koyacağı merak konusu. Ayrıca cezası sona eren Donk’un da, maç eksiğinin tamamlanması adına bugün sahada olması bekleniyor.

Galatasaray - Keçiörengücü maçı şifresiz hangi kanalda, saat kaçta?

Türk Telekom Stadı'nda bu akşam saat 20:30'da başlayacak mücadele A2TV'den canlı ve şifresiz yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Galatasaray - Keçiörengücü muhtemel 11'ler...

Galatasaray: İsmail, Linnes, Ahmet, Maicon, Ömer, Donk, Celil, Yunus, Atalay, Recep Gül, Muğdat

Keçiörengücü: Yaşar, Ziya, Osman, Erdi, Yücel, Abdurrahman, Burak Aydın, Uğurcan, Hakkı, Batuhan, Alperen

Bu haberi de okudular A2TV nasıl izlenir? A2TV frekansı nedir? Galatasaray - Keçiörengücü maçı!

Galatasaray nasıl tur atlar?

Her türlü galibiyet ve beraberlik, Galatasaray’ı bir üst tura taşıyacak. Konuk ekip 1-0 kazanırsa, gülen taraf yine Cim Bom olacak. 2-1’lik Keçiörengücü galibiyeti, maçı uzatmaya götürür. 3-2, 4-3 gibi tek farklı zaferlerin yanı sıra 2 veya daha farklı galibiyetler de Başkent temsilcisinin tur atlamasını sağlayacak.

Cim Bom'da 3 eksik var!

Galatasaray’da sakatlıkları bulunan Younes Belhanda, Sinan Gümüş ile Emre Akbaba bugün forma giyemeyecek. Ayrıca cezaları devam eden teknik direktör Fatih Terim ile yardımcısı Hasan Şaş da kulübede yer almayacak.

Keçiörengücü fırtına gibi

2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Keçiörengücü, müthiş bir seri yakalamış durumda. Başkent ekibi, ligde çıktığı son 13 resmi maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik elde etti. Keçiörengücü, üst üste 7 maçtır da galip geliyor.