Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Tur ilk maçlarının müthiş heyecanı yerini rövanş maçlarına bırakacak. Son 16 Turu'na yükselecek takımların belirleneceği rövanş maçları 18, 19 ve 20 Aralık tarihlerinde oynanacak. Sonucu merakla beklenen maçta Galatasaray 2-1'in rövanşında Keçiröngücü'nü konuk edecek. İlk maçta daha çok genç futbolculara şans veren Fatih Terim'in rövanş maçında da yedek ağırlıklı bir kadro ile sahaya çıkması bekleniyor.

Galatasaray - Keçiörengücü maçı hangi kanalda, saat kaçta?

18 Aralık Salı günü 20:30'da başlayacak mücadele A2TV'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Galatasaray ilk maçta rakibini 2-1'lik skorla mağlup ederek avantajı kazanan taraf olmuştu. Sarı-Kırmızılı takımın gollerini 18 yaşındaki Atalay Babacan ve Martin Linnes kaydetmişti. Ev sahibi Keçiörengücü'nün tek golü ise Ziya Şakar'dan gelmişti.

Galatasaray bu sezonki ikinci Türkiye Kupası maçına çıkacak. TFF 2. Lig ekibi Keçiörengücü ise Manisa Büyükşehir Belediye ve Erzurumspor'u yenerek 5.tura yükselen taraf olmuştu.

A2TV nasıl izlenir?

A2TV, A2 kanalı nasıl izlenir, frekans bilgileri nelerdir? Hangi platformlarda yayın yapıyor ve kanal bilgileri son dönemde futbol severlerin en çok merak ettiği sorulardan bazıları.

Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor dahil bir çok takımın mücadele ettiği Türkiye Kupası maçları bundan böyle A2Tv'de de olacak. Kupa maçlarının yayıncı kuruluşunun yeni yayınorganı olan A2 TV Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan bir çok önemli mücadeleyi canlı olarak ekranlara getiriyor. Ancak kanal yeni olduğu için bir çok izleyici A2 Tv'nin nasıl izleneceği ya da A2 Tv'nin hangi platformlarda yer alacağını bilmiyor. A2 TV yayın akışı da haberimizin detaylarında. Bu haberin detaylarında merak edilen bu sorulara cevap bulmaya çalışacağız.

Öncelikle A2 Tv hangi platformlardan izlenecek? Yeni kanal neredeyse tüm platformlarda mevcut. Digitürk, Teledünya, Turkcell Tv, Tivibu ve TÜRKSAT'tan rahatlıkla A2 Tv'yi canlı izleyebilirsiniz. Peki A2 TV bu platformlarda hangi sıralamada yer alıyor.

A2 TV’nin platformlardaki sıralaması

Digitürk’te 35 nolu kanal, Teledünya’da 37 nolu kanal, Turkcell TV’de 29 nolu kanal, Tivibu’da 59 nolu kanalda ve TÜRKSAT 4A uydusunda yer alıyor. A2 TV’yi uydu üzerinden canlı izlemek isteyenler aşağıdaki frekans bilgileri aracılığıyla izleyebilirler…

TÜRKSAT 4A uydusunda,

Frekans: 12053 Mhz

Symbol Rate: 27500

FEC: 5/6

Pol: H ( Yatay)

A2 frekans bilgileri kanalın İnternet sitesi üzerinden tüm izleyicilere duyuruldu. Türk futbolunun önemli organizasyonlarından Ziraat Türkiye Kupası maçlarının bazılarını yeni açılan A2 kanalı üzerinden yayınlayacağını duyuran ATV, A2 frekans bilgilerini paylaştı. İşte birçok maçın verileceği A2 TV frekans bilgileri ve Digitürk, Teledünya, Türkcell TV, Tivibu platformlarındaki kanal numarası



