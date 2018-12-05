Keçiörengücü - Galatasaray hangi kanalda, saat kaçta? 11'ler belli oldu
Son 9 resmi maçında sadece 1 galibiyet alabilen Galatasaray, bugün kupa mesaisine çıkıyor. TFF 2. Lig ekibi Keçiörengücü’ne konuk olacak Galatasaray'da aslar Ankara’ya götürülmedi, gençler sahada olacak. İki takımın 11'leri belli oldu. Peki, Galatasaray - Keçiörengücü maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi ve Galatasaray - Keçiörengücü muhtemel 11'ler, Galatasaray - Keciorengücü canli izleme seçenekleri ve tüm detalar haberimizde.
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında bugün deplasmanda TFF 2. Lig ekiplerinden Keçiörengücü ile karşı karşıya gelecek. Kupada 17 kezle en fazla şampiyonluk yaşayan takım olan Galatasaray, bu sezonki organizasyona 5. turdan dahil oldu. Keçiörengücü ise 3. turda Manisa Belediyespor’u, 4. turda da Süper Lig ekiplerinden Erzurumspor’u eleyerek 5. tur biletini aldı.
Keçiörengücü - Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Başkent Ankara’daki Aktepe Stadı’nda oynanacak karşılaşma bugün saat 13.00’te başlayacak. Aspor'dan (aspor sitesinden canlı izlenebilir) canlı yayınlanacak maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...
Keçiörengücü - Galatasaray 11'ler belli oldu
Keçiörengücü: Yaşar, Batuhan, Osman, Erdi, Ziya, Burak, Yücel, Alperen, Abdurrahman, Hakkı, Uğurcan
Galatasaray : İsmail, Maicon, Ahmet, Linnes, Ömer, Atalay, Yunus, Gökay, Celil, Rodrigues, Muğdat
Yedekler: Batuhan, Mariano, Selçuk, Henry, Recep, Mustafa, Abdussamed, Ali Yavuz, Yuto, Sefa
3 sakat, 3 de cezalı var
Galatasaray geçen sezon kupanın yarı finalinde Akhisarspor’a elenmişti. İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 18, 19 ya da 20 Aralık’ta İstanbul’da oynanacak. Sarı-Kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Belhanda, Sinan, Emre Akbaba ile cezalılar Ndiaye, Donk ve Serdar Aziz kadroda yer almayacak. Son 9 resmi maçından sadece 1 galibiyet çıkarabilen Aslan, bugünkü mücadelede kötü gidişi bitirmeyi hedefliyor.
Galatasaray'ın Keçiörengücü kadrosu
Kaleciler: Batuhan Şen, İsmail Çipe
Defans: Mariano, Maicon, Ahmet, Linnes, Ömer, Nagatomo, Sefa Özdemir
Ortasaha: Rodrigues, Selçuk, Yunus Akgün, Atalay Babacan, Recep Gül, Gökay Güney, Mustafa Kapı, Abdussamed Karnuçu, Celil Yüksel
Forvet: Onyekuru, Ali Yavuz Kol, Muğdat
Rodrigues’in cezası bitti
Fenerbahçe derbisinde, Belhanda’ya tokat atan Jailson’u tünele kadar kovaladığı için 3 maç men cezası alan Rodrigues, bugünkü kupa sınavıyla takıma geri dönecek. 27 yaşındaki kanat oyuncusu, derbi sonrası men alan oyuncular arasında cezası sona eren ilk isim oldu.
Kimin ne kadar cezası kaldı?
Donk: 3 maç
Ndiaye: 2 maç
Serdar Aziz: 2 maç
Fatih Terim: 7 maç
Hasan Şaş: 5 maç
Suni çimde oynanacak!
Keçiörengücü ile Galatasaray arasındaki kupa mücadelesi, suni çim zeminde oynanacak. 5 bin seyirci kapasiteli stadı 3. Lig takımı Altındağ da kullanıyor. Oyuncuların Aktepe Stadı’nda zemine alışması için, Sarı- Kırmızılı ekibin İstanbul’daki son idmanları da suni çimde yapıldı. Bugün Ankara’da sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklığının ise 9-10 derece civarında seyretmesi tahmin ediliyor.
7 haftadır kazanıyorlar
2. Lig Beyaz Grup takımı Keçiörengücü, 15 hafta sonunda 31 puanla 4. sırada yer alıyor. Lider Sakarya’nın 4 puan gerisinde yer alan Başkent temsilcisi, ligde 7 haftadır kazanıyor. Kadrosundaki en tehlikeli isim, bu sezon 15 maçta 10 gol atan, 30 yaşındaki forvet Taha Balcı. Başkent ekibinin teknik direktörlüğünü Serkan Özbalta yapıyor, ancak lisans nedeniyle TFF’de Hamdi Yılmaz ismi yer alıyor.