Galatasaray - Keçiörengücü (CANLI)

Galatasaray için rövanş gecesi... Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Keçiörengücü’nü deplasmanda 2-1 mağlup eden Sarı-Kırmızılılar, bu akşam Türk Telekom Stadı’nda rövanşa çıktı.

Mücadele başladı

Galatasaray - Keçiörengücü maçı şifresiz hangi kanalda, saat kaçta?

Türk Telekom Stadı'nda bu akşam saat 20:30'da başlayan mücadele A2TV'den canlı ve şifresiz yayınlanıyor. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Galatasaray - Keçiörengücü işte 11'ler...

Galatasaray: İsmail Çipe, Linnes, Maicon, Ahmet, Ömer Bayram, Donk, Celil, Selçuk İnan, Atalay, Yunus, Muğdat Çelik

Keçiörengücü: Metin, Abdulkadir, Cihan, Erdi, Süleyman, Uğur, Gökhan, Betuhan, Seçkin, Taha, Sertaç

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Galatasaray nasıl tur atlar?

Her türlü galibiyet ve beraberlik, Galatasaray’ı bir üst tura taşıyacak. Konuk ekip 1-0 kazanırsa, gülen taraf yine Cim Bom olacak. 2-1’lik Keçiörengücü galibiyeti, maçı uzatmaya götürür. 3-2, 4-3 gibi tek farklı zaferlerin yanı sıra 2 veya daha farklı galibiyetler de Başkent temsilcisinin tur atlamasını sağlayacak.

Keçiörengücü fırtına gibi

2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Keçiörengücü, müthiş bir seri yakalamış durumda. Başkent ekibi, ligde çıktığı son 13 resmi maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik elde etti. Keçiörengücü, üst üste 7 maçtır da galip geliyor.