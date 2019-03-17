Galatasaray kazandı, yarış kızıştı

Galatasaray şampiyonluk yarışında çekiştiği Başakşehir'in puan kaybettiği haftada hata yapmadı ve Bursa deplasmanından 3 puanla döndü. Böylece sarı-kırmızılılar ile turuncu-lacivertliler arasındaki puan farkı 6'ya düştü.

17 Mart 2019, Pazar 18:47 Son Güncelleme:
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Galatasaray kazandı, yarış kızıştı

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Bursaspor'u 2-0'dan gelerek 3-2 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar böylece ligdeki puanını 52'ye yükselti. Lig lideri M. Başakşehir'in Kayserispor deplasmanında berabere kalmasını iyi değerlendiren Aslan, aradaki puan farkını da 6'ya indirdi.

Ligde 26 hafta geride kalırken Başakşehir'in 58, Galatasaray'ın 52 puanı bulunuyor. 

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