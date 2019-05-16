Galatasaray kazandı, Evkur Yeni Malatyaspor Avrupa hedefine yaklaştı

Puan tablosunda 47 puanla en yakın takipçisinin 5 puan farkla önünde 5. sırada bulunan sarı-kırmızılılar, kalan 2 hafta sonunda yerini koruması durumunda Türkiye’yi UEFA Avrupa Ligi’nde temsil edecek.

Ziraat Türkiye Kupası’nı Galatasaray’ın kazanmasıyla büyük sevincin yaşandığı sarı-kırmızılı camiada gözler kalan son 2 maça çevrildi. Malatya ekibi 33. haftada deplasmanda Antalyaspor karşısında 3 puan alarak hedefine 1 adım daha yaklaşmak istiyor. Ali Ravcı’nın öğrencileri ligin son haftasında ise ligde kalma mücadelesi veren Bursaspor’u sahasında ağırlayacak.

Bu arada UEFA Avrupa Ligi’nin resmi hesabından Evkur Yeni Malatyaspor’un Avrupa hedefiyle ilgili bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda, “Türkiye Kupası'nı Galatasaray'ın kazanması sonucunda Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü'ne Avrupa kapısı açıldı! Süper Lig'de son iki haftaya beş puanlık bir avantajla beşinci sırada giren Yeni Malatyaspor yerini koruması ve Galatasaray'ın ligi ilk ikide bitirmesi halinde tarihinde ilk kez Avrupa kupalarına katılacak!” ifadelerine yer verildi.

Mehmet Türel / MALATYA (İHA)