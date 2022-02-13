Galatasaray -Kayserispor maçında konuk takımın futbolcusu İbrahim Akdağ, son anlarında oyundan alınırken tribünlere "6" işareti yapınca ortam gerildi. Deneyimli orta saha oyuncusunun bu hareketi sonrası tansiyon yükselirken, Galatasaraylı savunmacı Semih Kaya sert tepki göstererek oyuncunun üstüne yürüdü.

'6 işaretinde uzatmaları gösterdim'

TV 100'e açıklama yapan İbrahim Akdağ, "Galatasaray taraftarı yavaş çıkmama tepki gösterdi. Ben de taraftara 'Maç zaten 6 dakika uzayacak' demek için elimle 6 işareti yaptım. Semih Kaya olayı yanlış anladı. Hiçbir şekilde gönderme yapmadım. Ben Kayserispor'un oyuncusuyum. Yanlış anlaşıldıysam özür dilerim" ifadelerini kullandı.







