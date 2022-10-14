Galatasaray, Kayserispor maçına hazır

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dinamik ısınmayla başladı. Üç grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi. Sarı-kırmızılı ekip, bugün öğleden sonra Türk Hava Yolları’na ait özel uçakla Kayseri’ye hareket edecek.

OKAN BURUK NEŞTERİ VURDU

Galatasaray Süper Lig 'de 10. hafta maçında deplasmanda Kayserispor'la karşılaşacak. Sarı-Kırmızılı takım zirve yolunda bu önemli mücadeleyi kazanarak kayıp yaşamak istemiyor. Okan Buruk tüm planlarını galibiyet üzerine kurdu. Ligde bu sezon deplasmanlarda mağlubiyet yüzü görmeyen Galatasaray bu seriyi de devam ettirme peşinde.





HAFTA BOYU HÜCUM ÇALIŞTILAR

Galatasaray BAY geçtiği hafta boyunca Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-Kırmızılı takımda Okan Buruk özellikle hücum aksiyonları üzerine çalıştı. Bu sezon geride kalan haftalarda sadece 9 gol atabilen Sarı-Kırmızılı takımda bu problem üzerine çalışmalar yapıldı.

DURAN TOPA ÖZEL FORMÜL

Galatasaray'da bu sezon en önemli sıkıntılardan biri de duran topların verimli kullanılamamasıydı. Teknik ekibe hafta başı dahil olan Sargon Duran özellikle bek oyuncularına özel taç atışları çalıştırdı. Futbolculuk kariyerinde bir sezonda taçtan 10'a yakın asist yapan Duran, Sarı-Kırmızılı oyunculara bazı teknikler konusunda yardımcı oldu.





ICARDI TEPKİ TOPLADI

Cimbom'da Mauro Icardi sıkıntısı yaşanıyor. Arjantinli yıldızın şu ana kadar futboluyla değil sadece özel hayatıyla gündeme gelmesi en sonunda taraftarların da sabrını taşırdı. Kayserispor önünde ilk 11'de forma giymesi beklenen Icardi'nin önceki gece Instagram'dan canlı yayın açarak yine Wanda Nara ve evliliğiyle ilgili açıklamalarda bulunması büyük tepki topladı.

"GALATASARAY'A KAZANMAYA GELDİM"

Mertens, Galatasaray'daki hedefiyle ilgili, "Çok memnunum takımımdan. Takım arkadaşlarımdan da çok çok memnunum. Takımım geçen seneki kötü sonuçlardan sonra yenilendi, 13 yeni oyuncu geldi ve tabii ki tekrar bir araya gelip güzel bir iş başarmak istiyorlar. Daha yeni bir takımız, bu takımla sene sonunda önemli işler başaracağımızı da düşünüyorum" açıklamasını yaptı. Taraftara mesajım ise şu: Buraya kazanmaya geldim ve kazanacağım.”



