Galatasaray-Kayserispor maçı öncesi son dakika

Galatasaray ile Kayserispor, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 47 kez birbirlerine rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda Cim Bom, 30 kez sahadan galip ayrılırken, Kayseri ise 3 defa rakibini mağlup edebildi. 14 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Rekabette Aslan’ın toplam 104 golüne, Kayseri temsilcisi 36 golle yanıt verdi.

Seri 4 maça çıkabilir

Ligde 3 maçlık galibiyet serisi yakalayan Galatasaray, bu istatistiğini Kayserispor karşısında da sürdürmek istiyor. Sarı-Kırmızılılar, bu süreçte Antalyaspor, Denizlispor ve Konyaspor’u mağlup etme başarısı gösterdi. En az yiyenle en çok yiyen Galatasaray 16 golle ligin az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. Kayserispor ise 48 gol ile en çok gol yiyen ekip. İstanbul takımı 28 kez gol sevinci yaşarken, Kayseri temsilcisi de 18 defa rakip fileleri havalandırdı.

İki futbolcu ceza sınırında

Sarı-Kırmızılılar’da Adem Büyük ile Belhanda sarı kart ceza sınırında bulunuyor. İki futbolcu sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta ligde oynanacak Kasımpaşa maçında görev alamayacak.

Cim Bom’da 3 eksik var

Galatasaray’da Lemina, Kayserispor maçında sarı kart cezasından dolayı forma giyemeyecek. Sıtma hastalığını atlatan Henry Onyekuru hafta içinde takımla çalışmalara başladı. Sakatlıkları devam eden Radamel Falcao ve Marcelo Saracchi ise mücadelede yer alamayacak.

VAR hakemi Özgüç Türkalp

Telekom Stadı’nda iki takım arasında oynanacak mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetecek. Küçük’ün yardımcılıklarını Tarık Ongun ile Mustafa Emre Eyisoy yapacak. Dördüncü hakemlik görevini Direnç Tonusluoğlu üstlenecek. VAR masasında Özgüç Türkalp, AVAR’da ise İbrahim Çağlar Uyarcan görev yapacak.