Galatasaray - Kayserispor maçı öncesi bilinmesi gerekenler

Galatasaray son hafta Alanyaspor 1-1 berabere kalarak maçtan 1 puan çıkarttı. Pena'nın kaledeki performansı olmasa Torrent için işler daha kötü olabilirdi. Görünüşe göre Torrent, ekibiyle denemelere son vermeye karar verdi. Ev sahibi Galatasaray için en önemli olay Gomis'in dönüşü ile taraftarın ve takımın çok ihtiyaç duyulan moral desteği sağlayacak.

Kayserispor son lig maçında Hatayspor'u 4-3 mağlup ederek çok önemli bir 3 puan aldı. Daha sonra hafta ortası kupa maçında deplasmanda Fenerbahçe 'yi 1-0 yenerek kupada yoluna devam etti ve oyuncuların morali yükseldi. Kupa maçında Hikmet Karaman'ın defansif oyun anlayışı eleştirilse de takımı istediğini almayı başardı. Galatasaray karşısında da bu performansın tekrarlanmasını bekleyebiliriz.

Domenec Torrent, Jan Olde Riekerink'in ardından Galatasaray'ın başında görev yaptığı ilk dört Süper Lig maçında galibiyet alamayan ikinci çalıştırıcı oldu. Lig tarihinde hiçbir teknik direktör sarı-kırmızılı ekip ile çıktığı ilk beş karşılaşmayı galibiyetsiz geçmedi. Galatasaray'da işleri tersine çevirmek için önemli bir hafta ve Gomis'in gelişi ve Pena'nın güven verici ilk performansının ardından Galatasaray'ın 4 maç sonunda ilk galibiyetini almasını bekleyebiliriz.