MENÜ

Galatasaray, Kayserispor maçı hazırlıklarına devam etti

Galatasaray, Süper Lig’in 30. haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

11 Mart 2021, Perşembe 15:06 Son Güncelleme:
- A +
Galatasaray, Kayserispor maçı hazırlıklarına devam etti

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı.

Daha sonra gruplar hâlinde dar alanda pas çalışması yapıldı. Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Galatasaray, Kayserispor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 11.30’da yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra saat 16.00’da Türk Hava Yolları’na ait özel bir uçuşla Kayseri’ye hareket ederek müsabaka öncesi bu kentte kampa girecek.

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...