Galatasaray, Kayserispor maçı hazırlıklarına devam etti
Galatasaray, Süper Lig’in 30. haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Ryan Donk’un tedavisine devam edildi. Emre Taşdemir, kondisyonerler eşliğinde takımdan ayrı saha çalışmalarını sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra dar alanda pas oyunları oynandı.
Antrenmanın ana bölümünde dayanıklılığa yönelik taktik oyun gerçekleştirildi. Son bölümde ise interval koşular yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Ryan Donk’un tedavisine devam edildi.
Emre Taşdemir, kondisyonerler eşliğinde takımdan ayrı saha çalışmalarını sürdürdü.
Galatasaray, Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.