Galatasaray - Kastamonuspor maçına ilgi büyük

Galatasaray taraftarı, kötü gidişe rağmen kupada da takımını yalnız bırakmıyor. Yarın akşam Kastamonuspor ile Nef Stadı'nda oynanacak 3. tur maçının biletleri tükenmek üzere. Şu ana kadar 47 bin kişilik baraj aşılırken, bugün içerisinde 48 bin 861 biletin tamamının tükenmesi bekleniyor. Bilet fiyatları ise tribün kategorisine göre 70 ile 800 TL arasında değişiyor.

Kastamonuspor erken geldi

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında yarın akşam Nef Stadı'nda Galatasaray'a konuk olacak Kastamonuspor, dün İstanbul'a gelerek kampa girdi. 2. Lig Kırmızı Grup'taki son maçında Zonguldak Kömürspor'a tek golle mağlup olan Kastamonu, 4 haftadır galibiyet yüzü görmüyor. Puan cetvelinde 14. sıraya kadar gerileyen Kırmızı-Siyahlılar, Galatasaray karşısında tarihi bir sürprize imza atıp yeniden toparlanmayı hedefliyor.

Cim Bom'da eksik yok

Kastamonu ile kupada oynanacak maçın hazırlıklarını bu akşam Florya'da yapılacak antrenmanla bitirecek olan Galatasaray'da sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor.