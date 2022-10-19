Süper Lig 'deki son iki maçından 1 puan çıkarabilen Galatasaray , rotayı Ziraat Türkiye Kupası'na çevirdi. 3. Tur maçında bu akşam Kastamonuspor'u konuk edecek olan Sarı-Kırmızılılar, turu geçerek moral bulmayı hedefliyor. Geçen sezonu ligde 13. olarak bitirdiği için, şampiyonluk yolundaki rakiplerine göre kupaya bir tur erken başlayan Galatasaray, iki kulvarda da yola devam etmenin hesapları içinde. 2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi Kastamonuspor ise büyük bir mucize peşinde. Kastamonu ligde 4 haftadır galip gelemiyor ve alt sıralara yaklaşmamak adına kupa kadrosunda daha çok gençlere şans vermeye hazırlanıyor. Kırmızı-Siyahlı ekip, 10 hafta sonunda 11 puanla 14. sıraya kadar geriledi.





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Rashica ve Yusuf'a görev

Galatasaray cephesinde de ciddi bir kadro rotasyonu olacak. Aslan'ın hocası Okan Buruk, yeni transferlerden henüz süre alamayanDanimarkalı stoper Ross ile genç savunmacı Emin'i birlikte oynatmayı düşünüyor. Sağ bekte Boey'nin yerineDubois, sol bekte ise Emre Taşdemir ile Kazımcan arasında bir tercih yapılacak. Kalede ise Muslera'nın yerine Okan Kocuk olacak. Orta sahada yerli isimlerden Berkan'ın şans bulmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ayrıca Kerem ve Yunus'tan en az birinin 11'de olması bekleniyor. Okan hoca, ön tarafta YusufDemir, Rashica ve Seferovic'ten de faydalanmayı planlıyor.









Galatasaray-Kastamonuspor 11'leri:

Galatasaray: Okan, Dubois, Ross, Emin, Van Aanholt, Berkan, Oliveira, Rashica, Yusuf, Seferovic, Gomis.

Kastamonuspor (Muhtemel): Eray, Oğuzhan, Erman, Faruk Öcal, Şaban, Ramazan, Ömer Faruk, Mehmet Bektaş, Berkan, Mustafa Çaylı, Ergin Keleş

Galatasaray-Kastamonuspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Sarı-Kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası defterini açıyor, 2.Lig temsilcisi Kastamonuspor'u konuk ediyor. Nef Stadyumu'nda oynanacak ve Yiğit Arslan'ın yöneteceği mücadele 21.00'de başlayacak. Karşılaşma A Spor'dan naklen yayınlanacak.