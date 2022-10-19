Galatasaray - Kastamonuspor maçı iddaa oranları

Geçtiğimiz hafta sonu Süper Lig'de Kayserispor'a kaybeden Galatasaray , 9 maç sonunda 17 puanla 7. sırada yer alıyor. Geçen sezonu 13. sırada bitirdikleri için Ziraat Türkiye Kupası'na 3. eleme turundan başlıyorlar... Sarı-kırmızılı takımda göze çarpan bir eksik yok ancak TD Okan Buruk'un lig maçlarına kıyasla rotasyonlu bir 11 sahaya sürmesi bekleniyor. Fernando Muslera, Victor Nelsson, Lucas Torreira gibi isimler büyük olasılıkla yedekte bekleyecek. Kalede Okan Kocuk, savunmada Emin Bayram, orta alanda Berkan Kutlu izleyebiliriz. Hücumun bir kanadında Milot Rashica, diğerinde Yusuf Demir oynayabilir. Gole en yakın isim Haris Seferovic, arkasındaki "10 numara" Juan Mata olabilir.

GALATASARAY - KASTAMONUSPOR MAÇI İDDAA ORANLARI!

TFF 2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi Kastamonuspor ise sezonun ilk 10 maçını 11 puanla 14. sırada geçti. Kupanın bir önceki turunda 3. Lig'den Nevşehir Belediyespor'u penaltılarla 5-4 geçmişlerdi. Kadronun en dikkat çeken ismi kuşkusuz Ergin Keleş... Trabzonspor çıkışlı ve Süper Lig ile 1. Lig'de 300'den fazla maça çıkan Ergin Keleş, Kastamonuspor formasıyla 10 lig maçına 4 gol katkısı (3 gol - 1 asist) sığdırdı. Eldivenler; Süper Lig'de Gaziantepspor, Kasımpaşa ve Konyaspor formaları giyen Eray Birniçan'a emanet. Çok uzun yıllar 1. Lig'de boy göstermiş olan Berkay Samancı, orta alanda takımın önemli isimlerinden... En çok forma giyen oyuncular; sol bekte Şaban Özel, stoperde Faruk Öcal ve orta alanda Hakan Olkan.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İki takım daha önce 2015/16 sezonunda da kupada birbirlerine rakip olmuştu ve E Grubu'nda oynadıkları 2 maç da "karşılıklı goller" ile "2.5 ÜST" bitmişti.

- Galatasaray'ın bu sezon iç sahada oynadığı 3 maçın tamamı "İYX" biterken, Kastamonuspor bu sezon deplasmanda oynadığı 5 maçın hiçbirinde ilk yarılarda gol atamadı.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "İY 1.5 ÜST" oldu! %25'lik kesim "Galatasaray kazanır" seçiminin açılmadığı maçta ilk yarıdan en az 2 gol seçeneğine yönelmiş... %10'luk kesim ise "6+ GOL" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada 6 ve daha fazla gol izleyeceğimizi düşünüyor.

MİSLİ.COM YORUMCUSU ALİ NACİ KÜÇÜK’ÜN TAHMİNİ

TFF 2.Lig ekibi pek formda değil. Ligde oynadıkları son 4 maçtan galibiyet çıkaramadılar. 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldılar. Galatasaray karşısında işleri zor. Sarı kırmızılı takımda ligde göreV alamayan bazı isimler 11’de olacak. Bu isimler de formayı almak, Okan hocanın gözüne girmek adına efor sarf edecektir. Galatasaray’ın ilk yarıda en az iki gol atacağı görüşündeyim. İlk Yarı 1.5 üstü seçeneği de ideal.