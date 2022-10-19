Galatasaray-Kastamonuspor maçı (CANLI)

Süper Lig 'deki son iki maçından 1 puan çıkarabilen Galatasaray , rotayı Ziraat Türkiye Kupası'na çevirdi. 3. Tur maçında bu akşam Kastamonuspor'u konuk eden Sarı-Kırmızılılar, turu geçerek moral bulmayı hedefliyor. Geçen sezonu ligde 13. olarak bitirdiği için, şampiyonluk yolundaki rakiplerine göre kupaya bir tur erken başlayan Galatasaray, iki kulvarda da yola devam etmenin hesapları içinde. 2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi Kastamonuspor ise büyük bir mucize peşinde.

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MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı, mücadele başladı.

SEFEROVİC NET POZİSYONDA KAÇIRDI!

18' Rachica sol kanattan ceza alanına içeri girer girmez ortaladı, Seferovic müsait pozisyonda kafayı vurdu ancak aut.

GOL İPTAL!

20' Kastamonu atağında Ayhan Gürbüz, çok bariz ofsayt pozisyonundaki Efe Görgülü'yü gördü, Efe, kaleci Okan'ı avlasa da gol ofsayt gerekçesiyle sayılmadı.

GOL!

27' Rashica ceza yayı üzerinden vurdu, savunmaya seken top kaleci Mücahit'i yanılttı ve ağlarla buluştu. Sarı-Kırmızılılar 1-0 önde...

DİREK!

35' Berkan rakibinden sıyrılıp, uzaklardan çok sert ve düzgün vurdu ancak top üst direkten oyun alanına döndü.

GOL!

39' Berkan ceza alanında hareketlenen Seferovic'e derin oynadı, İsviçreli golcü uzak direğe plaseyle vurdu ve farkı ikiye çıkarttı. Bu gol yıldız oyuncunun, Sarı-Kırmızılı formayla ilk golü.

GOL İPTAL!

43' Ceza alanında yaşanan karambolde Gomis indirdi, kaleci Mücahit'in arkasında olan Aanholt topu ağlarla buluşturdu fakat ofsayt...

45' İlk devrenin sonuna +3 eklendi.

İlk yarı sona erdi.

46' İkinci devre başladı.

GOL!

53' Rashica ceza sahasında Gomis'e attı, Gomis yakın mesafeden kaleci Mücahit'i avladı: 3-0.

GOL!

56' Berkan ceza alanında koşu yapan Gomis'e attı, Gomis hemen arkasındaki Rashica'ya bıraktı, Kosovalı futbolcu çaprazdan sert vurdu, kendisinin ikinci, Galatasaray'ın 4. golünü attı.

GOL!

65' Kerem sağ kanattan serbest vuruşu kullandı, ceza alanında Aslan'ın yeni transferlerinden genç stoper Mathias Ross kafayı vurdu ve 5. golü attı.

Galatasaray-Kastamonuspor 11'leri:

Galatasaray: Okan, Dubois, Ross, Emin, Van Aanholt, Berkan, Oliveira, Rashica, Yusuf, Seferovic, Gomis.

Kastamonuspor: Sefa, Ramazan, Kemal, Faruk, Şaban, Hakan, Ayhan, Ömer, Mustafa, Amir, Efe.

Galatasaray-Kastamonuspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Sarı-Kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası defterini açıyor, 2.Lig temsilcisi Kastamonuspor'u konuk ediyor. Nef Stadyumu'nda oynanacak ve Yiğit Arslan'ın yöneteceği mücadele 21.00'de başlayacak. Karşılaşma A Spor'dan naklen yayınlanacak.