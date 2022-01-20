Galatasaray , Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Düşme hattıyla arasında 6 puan fark kalan Aslan, korkulu rüya görmemek için evinde kazanmaktan başka bir şey düşünmüyor. Son 10 maçından sadece 1 galibiyet çıkarabilen Sarı Kırmızılılar, 27 puanla 13. sırada. Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent, 4-2'lik Hatayspor mağlubiyetinin ardından takımın başındaki ikinci maçına Kasımpaşa karşısında çıkacak ve ilk kez Sarı Kırmızılı ekip taraftarlarıyla buluşacak. Son 3 maçından 9 puan çıkaran ve 21 puanla 17. sıraya yükselen Kasımpaşa ise zorlu deplasmanda 3 puanı kapıp serisini sürdürmeyi amaçlıyor.

Galatasaray - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Nef Stadyumu'nda oynanacak Galatasaray - Kasımpaşa maçını Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Bu akşam saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Galatasaray - Kasımpaşa muhtemel 11'ler:

Galatasaray: İsmail, Boey, Nelsson, Marcao, Ömer, Aytaç, Morutan, Cicaldau, Emre Kılınç, Halil, Kerem

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Tarkan, Brecka, Evren, Doğucan, Travnik, Hajradinovic, Ouannes, Varga, Umut Bozok

Orta saha kayıp!

Ligdeki kötü gidişe bir an önce dur demek isteyen Galatasaray'da, Kasımpaşa maçı öncesi çok sayıda eksik var. Orta sahanın merkezinde görev yapan Taylan ve Berkan, kart cezaları nedeniyle bu akşam forma giyemeyecek. Ayrıca Diagne, Babel, Muslera ve Işık Kaan'ın sakatlığı devam ediyor. Feghouli ve Mohamed de Afrika Kupası'nda oldukları için kadroda yer almıyor. Torrent bu önemli oyuncuların yokluğunda orta saha kurgusunu sil baştan değiştirmek zorunda kalacak. Tecrübeli hocanın Aytaç, Cicaldau ve Morutan'ı birlikte kullanması bekleniyor. Genç oyuncu Bartuğ Elmaz'ın şans bulma ihtimali de oldukça yüksek.

Kalede zor seçim İleri üçlüde Emre Kılınç, Halil ve Kerem skor yükünü üstlenecek. Savunmada ise cezası biten Nelsson geri dönüyor. Sol bekte Aanholt yerini Ömer'e kaptırabilir. Kalede de İsmail Çipe ile Fatih Öztürk arasında zorlu bir tercih yapılacak.

Galatasaraylılar'ın gözü yine Kerem'in üzerinde olacak

Kasımpaşa karşısında Galatasaraylılar'ın gözü yine Kerem'in üzerinde olacak. Hatayspor deplasmanında harika bir frikik golüne imza atan 23 yaşındaki futbolcu, Kasımpaşa maçında da Torrent'in en güvendiği isim. Bu sezon Sarı-Kırmızılı formayla 33 resmi maça çıkan Kerem, 8 gol 6 asistlik performansıyla Galatasaray'ın en skorer oyuncusu olmayı başardı.

Galatasaray: 22 Kasımpaşa: 6

Süper Lig'de Galatasaray ile Kasımpaşa 36. kez karşı karşıya geliyor. Geride kalan 35 maçta Cim Bom'un 22'ye 6 üstünlüğü bulunuyor. 7 mücadele ise berabere sonuçlandı. Aslan'ın 70 golüne Kasımpaşa 33 golle cevap verdi.

Torrent'in 2. sınavı

İlk maçında Hatayspor deplasmanından 4-2'lik mağlubiyetle dönen Aslan'ın yeni hocası Domenec Torrent, Galatasaray'ın başında ikinci maçına çıkıyor.

Son 10 maçta 1 galibiyet

Galatasaray ligde çıktığı son 10 karşılaşmada sadece 1 kez kazanabildi. Bu süreçte 4 beraberlik ve 5 yenilgisi bulunan Sarı-Kırmızılılar, tam 23 puan kaybederek şampiyonluk yarışına havlu attı.

3 futbolcu kart sınırında

Sarı-Kırmızılı ekipte 3 oyuncu, Kasımpaşa maçına ceza sınırında çıkacak. Luyindama, Yedlin veya Ömer Bayram, bugün sarı kart görmeleri halinde, pazar günkü Trabzonspor karşılaşmasında görev yapamayacak.