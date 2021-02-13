Galatasaray, Süper Lig'in 25. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Hafta içi Alanyaspor'a 3-2 yenilerek Türkiye Kupası'na veda eden ve lige yönelen Sarı Kırmızılı ekip, 48 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Fenerbahçe derbisinde moral depolayan Aslan, Kasımpaşa engelini de aşıp üst üste 6. galibiyetini almak istiyor. 3 maçtır kazanamayan Fuat Çapa yönetimindeki Kasımpaşa ise deplasmanda sürpriz peşinde olacak.

İki takım arasında oynanan sezonun ilk maçını Kasımpaşa, Yusuf Erdoğan'ın golüyle 1-0 kazanmıştı.

Galatasaray-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

14 Şubat Pazar günü Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Erkan Özdamar'ın düdük çalacağı 90 dakika beIN Sports HD 1'den naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde olacak.

Galatasaray-Kasımpaşa muhtemel 11'ler:

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan, Gedson, Belhanda, Emre Kılınç, Onyekuru, Mohamed

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Brecka, Tosic, Haddadi, Aytaç, Bistrovic, Koomson, Hodzic, Hajradinovic, Thelin

Maç saati değişti, önlemler arttı

İstanbul’da hafta sonu yoğun kar yağışı beklenirken, Galatasaray’ın Kasımpaşa ile oynayacağı maç öncesi Türk Telekom Stadı’nda önlemler alınmaya başlandı. Meteoroloji hafta sonu İstanbul’da soğuk hava ve yoğun kar yağışının etkili olacağını bildirdi. Kentte son yılların en etkili yağışı beklenirken, Süper Lig’in 25’inci haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa arasında yarın saat 19.00’da oynaması planlanan karşılaşma da iki yönetimin karşılıklı isteği ve başvurusu doğrultusunda, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından saat 16.00’ya alındı. Diğer taraftan Sarı-Kırmızılı kulüp, karşılaşmaya ev sahipliği yapacak Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu’nda önlemler almaya başladı.

Zemine branda örtüldü

Çimlerin zarar görmemesi ve zeminde kar birikmemesi için sahanın tamamı görevlilerce brandalarla kapatıldı. Görevliler, yağış nedeniyle maçta herhangi bir aksama veya erteleme olmaması amacıyla çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti. Önlemler kapsamında, sahanın açık tutulması için maç sırasında da ekiplerin statta hazır durumda bekleyeceği kaydedildi.

Gedson Fernandes ilk 11'e

Fatih hoca, Kasımpaşa karşısında ilk 11'de bazı değişikliklere gitmeye hazırlanıyor. Hamlelerden biri de orta sahada gerçekleşecek. Tecrübeli teknik adam, Taylan'ın yanına Gedson Fernandes'i hazırlıyor. Portekizli futbolcu fiziksel anlamda hazır olmasa da Terim'in onun tekniğinden faydalanmak istediği öğrenildi. Sonradan oyuna girdiği kupa maçında golünü atarak kalitesini ortaya koyan 22 yaşındaki futbolcu, Kasımpaşa maçında orta alan ve forvet arasındaki bağlantıyı kurmaya çalışacak.

Galatasaray'da 5 eksik

Galatasaray'da Omar'ın yanı sıra sakatlıkları devam eden Feghouli ve Saracchi, maçta forma giyemeyecekler. Tahkim Kurulu, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu tarafından Galatasaray'a transferi nedeniyle Oğulcan Çağlayan'a verilen 6 maçlık cezanın 3 maça indirildiğini açıklamıştı. Arda Turan'a da Fenerbahçe maçından sonra soyunma odasındaki görüntüleri nedeniyle nedeniyle 2 maç ceza gelmişti. İki oyuncu da Kasımpaşa'ya karşı görev alamayacak.

Kasımpaşa'da 5 eksik

Konuk ekip Kasımpaşa'da kart cezalısı Yusuf Erdoğan'ın yanı sıra sakatlıkları devam eden Tarkan, Julian, Sadiku ve Drinkwater zorlu deplasmanda sahada olamayacak.