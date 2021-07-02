Yeni sezon hazırlıklarına Florya'da başlayan Galatasaray , ilk hazırlık maçında Dinamo Bükreş'i yeni transferi Aytaç Kara'nın golleriyle 2-1 mağlup etti. Sarı Kırmızılı ekip, 2. hazırlık maçında Kasımpaşa ile karşılaşacak. PSV maçına hazır çıkmak isteyen Galatasaray, hazırlık maçlarında alacağı skorlarla moral depolamak istiyor.

Galatasaray - Kasımpaşa hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

10 Temmuz Cumartesi günü saat 19.00’da başlayacak Galatasaray-Kasımpaşa hazırlık maçı Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmanın D-Smart 77. Kanal Spor Smart’tan yayımlanması bekleniyor. Detaylar belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

Aris ve Lokomotiv Moskova maçları iptal edildi

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PSV ile karşılaşacak olan ve hazırlıklarını Avusturya'da sürdürmeyi planlayan Galatasaray'ın 3 Temmuz'da Aris ile oynayacağı hazırlık maçı iptal edildi. Bu maçın oynanmayacak olması nedeniyle 5 Temmuz’da Lokomotiv Moskova ile planlanan hazırlık karşılaşması da Sarı Kırmızılı ekibin 1 maç için Avusturya’ya gitmeyi tercih etmemesi nedeniyle iptal oldu.

Galatasaray - PSV maçları ne zaman oynanacak?

İki ayaklı tur sistemine göre oynanacak maçların ilki 20-21 Temmuz'da, rövanş müsabakaları ise 27-28 Temmuz tarihlerinde oynanacak. Galatasaray-PSV maçının tarihi ve saati ilerleyen günlerde açıklanacak.

PSV, 20 veya 21 Temmuz'da Philips Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmaya seyirci alınacağını açıkladı.

Stadyumda maç izlemek isteyen seyircilerin Hollanda hükümetinin uyguladığı prosedür gereği aşılı olması gerekiyor. Kırmızı Beyazlı ekip maçlarını 35 bin kişilik Philips Stadyumu'nda oynuyor.