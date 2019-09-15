Galatasaray, Kasımpaşa engelini 1-0 aşarak moral bulurken fiziksel olarak yaşanan sıkıntı ve takımın ağır oyunu dikkatlerden kaçmadı.

Bu durum, Galatasaray’ın kondisyon sorununu gündeme getirdi. Ancak sergilenen bu görüntü teknik kadro ve kondisyoner Bartalli tarafından öngörülüyordu. Buna gerekçe olarak, ilk kampta herkesin yer almaması gösterildi. Belhanda ve Feghouli Afrika Kupası’ndan dolayı geç geldi. Luyindama da Afrika Kupası’ndan dolayı kampa zamanında dahil olmayanlardan.... Muslera da Copa America’da bulunduğundan kamp geçiremedi.

Falcao, Nzonzi ve Lemina gibi geç yapılan transferlerin de takımla aynı seviyede olmaması, kondisyon sorununun bir başla nedeni oldu. Hem Bartalli hem de teknik kadroya göre, takım fiziksel olarak ancak 1.5 ay sonra kendine gelebilecek. Bartalli’nin verdiği raporda, “Kasım ayında istenen fizik durumuna geleceğiz” yazılı olduğu öğrenildi.

Sürenin bu kadar uzun tutulmasına gerekçe olarak ise takımın yaşlı olmasından dolayı geç form tutacak olması ile beraber bir süre sonra yine milli maç arası verilecek olması gösterildi. Ağır oyun noktasında antrenmanlarda özel çalışmalar yapılacağı ve buna göre tercihlerde bulunulacağı öğrenildi.

(Milliyet)