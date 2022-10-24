Akdeniz derbisinde Antalyaspor'u yendikten sonra Galatasaray deplasmanına da galibiyet için gelen Alanyaspor , Farioli'nin bir türlü vazgeçmediği kaleden başlayan oyun anlayışını yine eline yüzüne bulaştırdı. Savunmadan çıkışlarda büyük hatalar yapan Turuncu-Yeşilliler, adeta kâbus gibi bir ilk yarı geçirdi. Önce Mertens ardından da İcardi'nin gollerinde rakibe davetiye çıkaran Güney temsilcisi, 10 kişi kalan Galatasaray karşısında koskoca ilk yarıda sadece bir kez kaleyi yoklayabildi.

Farioli hedef tahtasında

İtalyan teknik adam Farioli'nin özellikle rakip yarı alanda daha büyük boşluklar bulmayı hedefleyerek oynatmaya çalıştığı geriden oyun kurma taktiği bir kez daha başına büyük bela oldu.Devreye kadar Alanyaspor rakip ceza sahasında bir kez topla buluşabildi. İkinci yarıda eksik rakibine karşı kurduğu büyük baskıyla 2 gol bulan Alanya, zorlu deplasmandan aldığı 1 puanla teselli bulsa da oyun olarak yine ümit vermedi.





100 binlik prim kaçtı!

Alanyaspor’da Galatasaray maçı öncesi yönetimden takıma galibiyetiçin prim dopingi yapıldı. Turuncu-Yeşilliler, maçı kazansa oyuncu başına 100’er bin TL prim ödenecekti. Ancak Galatasaray deplasmanında zor da olsa bir puanı kazanan Akdeniz ekibinde futbolcular bu anlamda hedefine ulaşamadı.