Galatasaray - Karagümrük maçının biletleri satışa çıktı

Maçın biletleri 29 Mart Salı günü saat 14.00’te 2019-2020 sezonu kombine sahiplerine, GS Bonus kart ve GS Mobile sahiplerine; 30 Mart Çarşamba günü saat 11.00’de rakip takım hariç, tüm takım logolu passolig kartlarına satışa çıkacaktır. Biletler 30 TL’den başlayan fiyatlar ile satışa sunulacaktır.

FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca Beşiktaş maçında çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY TRİBÜN 105, 106, 107 ve 108 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi neticesinde, kombine ya da 6’lı paketsahipleriyse yerlerini başka birine transfer edebilirler.

-Bir taraftar farklı T.C. Kimlik numaraları girerek 5 (beş) bilet alma hakkına sahip olacaktır. Her taraftarın passolig kartı olması zorunludur.

-Tüm seyircilerin maske takma zorunluluğu vardır.

-Passolig kartı olmayan taraftarlarımız passolig.com.tr adresinden başvuru yaptıktan sonra bilet satın alabilirler.

-0-6 yaş ücretsizdir.

-Tüm kategoriler yemeksizdir. İsteyen taraftarlarımız ekstra ücret ödeyerek yiyecek-içecek satın alabilirler.

-Stad otoparkımız yalnızca sezonluk otopark kartı satın alan kombine sahiplerinin kullanımına açıktır. Bilet alan taraftarlarımız için, maçlık stad otopark kullanım hakkı bulunmamaktadır

-E-Bilet uygulamasının zorunlu olduğu ve hem elektronik bilet hem de kağıt biletle giriş yapılan müsabakalarda başkası adına düzenlenmiş elektronik kart ile müsabakaya giren ve kartını başkasına kullandıran kişiler hakkında 6222 sayılı kanunun 15. maddesi hükümleri çerçevesinde cezai işlem yapılmakta ve bu kişiler hakkında ayrıca seyirden men cezası uygulanmaktadır. Bu sebepten ötürü taraftarlarımızın herhangi bir cezaya maruz kalmamaları için başkasına ait elektronik kart (PassoLig) ile müsabakalara

-Aslanlıyol Passolig Gişeleri çalışma Saatleri;

Hafta içi ve Hafta sonu 09:00-18:00

İşte bilet fiyatları: