Galatasaray Kaptanı Arda Turan kararını verdi!

Galatasaray 'da Fenerbahçe derbisinin hazırlıkları devam ederken, ağır sakatlıktan çıkan Arda Turan en çabuk şekilde formayı sırtına geçirmeyi hedefliyor. Sarı-kırmızılı takımın kaptanıyla ilgili futbolu bırakıp kulübede görev yapacağına ilişkin iddialar ortaya atıldı. Ancak yıldız futbolcunun şu an böyle bir düşüncesi ve planı yok.

Güçlü bir şekilde dönmeyi amaçlıyor

Arda Turan, oyuncu olarak Galatasaray'a hizmet etmek istiyor. Hazırlanan program dahilinde çalışmalarını sürdüren 34 yaşındaki futbolcu daha güçlü bir şekilde dönmeyi amaçlıyor. Geçen sezon 34 lig maçında, 4 gol atıp 2 asist yapan Arda Turan, bu sezon 6 karşılaşmada görev yaptı.

Sadece Giresunspor deplasmanında oynadı

Avrupa kupalarındaki 5 maçta oynadıktan sonra Süper Lig 'de yalnızca Giresunspor deplasmanında sahaya çıkabilen deneyimli orta saha, sakatlığını atlatıp forma hasretine nokta koymak istiyor.

Uzun yıllar yurt dışında görev yapmasına rağmen Galatasaray formasını en çok giyen futbolculardan biri olan Arda Turan, Sarı Kırmızılı takımla şu ana kadar 229 maça çıktı. Milli oyuncu, Galatasaray adına 48 gol kaydetti. (Ajansspor)







