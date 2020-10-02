Galatasaray kanatlara oynuyor! Hedef Onyekuru ve Bruma

Belhanda'nın satışından arta kalacak bütçeyi kanat transferine ayırmak isteyen Galatasaray, iki eski oyuncusuyla yeniden temasta. Onyekuru veya Bruma'dan birinin kadroya dahil edilmesi düşünülüyor.

02 Ekim 2020, Cuma 06:58 Son Güncelleme:
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Galatasaray kanatlara oynuyor! Hedef Onyekuru ve Bruma

Galatasaray'ın transferdeki tek gündemi orta saha değil. Sarı- Kırmızılılar, kanatlara da takviye yapmanın peşinde. Bu doğrultuda Belhanda'nın satışı dört gözle bekleniyor. Yönetim, Seri ve Moder operasyonunun planlandığı gibi gitmesi halinde, elde kalan son bütçeyi gündemdeki iki isimden biri için kullanmanın hesaplarını yapıyor. Eski oyuncuları Henry Onyekuru ve Armindo Bruma ile görüşmelerde bulunan Sarı- Kırmızılılar, bu ikiliden birini kiralayarak takımdaki kanat aksiyonlarına hız vermeyi hedefliyor. Gerekirse bütçe için transferin son günlerinde kadroda düşünülmeyen isimlerden birinin daha gönderilmesi gündeme gelebilir.

İlk 11 garantisiyle...

Monaco'da son haftalarda aradığı şansı bulamayan Onyekuru, Galatasaray'a dönerek yeniden patlama yapmak istiyor. Bu konuda Fransız kulübüyle de görüşen genç oyuncuyu kiralamak için tekrar harekete geçilmiş durumda. PSV'de aradığını bulamayan Bruma da kiralık seçenekler arasında. Yıldız futbolcunun Sarı-Kırmızılı kulübe olan ilgisi uzun süredir devam ediyor. Galatasaray cephesi, Portekizli futbolcuyu ilk 11 garantisiyle takıma döndürmenin planlarını yapıyor.


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