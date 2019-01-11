Galatasaray kampında boks maçı!

Galatasaray’da yüzler gülüyor... Sarı-Kırmızılılar, Antalya kampının son gününde eğlenceli idmanlar yaptı. Hazırlıklara çift antrenmanla devam eden Cim Bom’da, Maicon ile Donk arasındaki boks kapışması nefes kesti. İki oyuncu gard aldıktan sonra kapışmaya başlarken, olan araya giren genç futbolcu Celil Yüksel’e oldu. Donk, bokstan güreşe geçerek Celil’i kaptığı gibi yere fırlattı. Teknik ekip de o anları kahkahalarla takip etti.

Maicon ile Donk, birbirlerine karşı gard alarak, boks maçına başladılar.

Boks daha sonra güreşe döndü...

Olan, genç oyuncu Celil Yüksel’e oldu ve iki devin altında kaldı.

Leipzig ile maç var

Sarı-Kırmızılı ekip bugün itibarıyla Antalya’dan ayrılıyor. Kafile, Almanya’ya giderek burada kampa girecek. Cim Bom yarın TSİ 17.00’de Bundesliga temsilcisi Leipzig ile hazırlık maçı oynayacak. Bruma’nın da formasını giydiği Leipzig ile yapılacak maçın ardından Cim Bom, Türkiye’ye dönerek çalışmalarını Florya’da sürdürecek.

Komando eğitimi!

Galatasaray kampına geçtiğimiz günlerde katılan İtalyan kondisyoner Alberto Bartali, kumda çalışmalar yaptırmaya devam ediyor. Oyuncular, Bartali liderliğinde adeta komando eğitimine tabi tutuluyor. Fatih hoca, yeni antrenörün çalışma metotlarından oldukça memnun.