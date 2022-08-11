Galatasaray, Kamilė Nacickaitė’yi kadrosuna kattı

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Kamilė Nacickaitė’yi kadrosuna kattığını açıkladı. Tecrübeli oyuncu sırasıyla birer sezon TED Ankara Kolejliler, İstanbul Üniversitesi, Adana Aski SK, Fenerbahçe , Dinamo Moskova, Adana ASKİ, Gernika KESB, Stadium Casablanca, Polkowice ve son olarak ligimizde Nesibe Aydın forması giydi.

Kamilė Nacickaitė'nin kariyeri

28 Aralık 1989 Litvanya doğumlu olan Kamilė, kolej kariyerinin ardından ilk profesyonel imzasını Galatasaray’a attı. 2012 yılında takımımızda geçirdiği kısa maceranın ardından İtalyan CUS Chieti ile anlaşma sağladı. Sırasıyla birer sezon TED Ankara Kolejliler, İstanbul Üniversitesi, Adana Aski SK, Fenerbahçe, Dinamo Moskova, Adana ASKİ, Gernika KESB, Stadium Casablanca, Polkowice ve son olarak ligimizde Nesibe Aydın forması giydi.

2021-2022 basketbol sezonunda Nesibe Aydın ile 31 kez sahaya çıkan Kamilė Nacickaitė 12.8 sayı, 2.2 ribaunt ve 1.9 asist ortalamasıyla oynadı. EuroCup'ta ise 10 maçta 16.6 sayı, 3.6 ribaunt ve 2.6 asist ortalamalarıyla boy gösterdi.

Litvanya A Milli Kadın Basketbol Takımı’nda başarıyla forma giyen Kamile Nacickaitė, takımının final four’a çıktığı 2015 Avrupa Şampiyonası’nda 15.7 sayı ortalamasıyla dikkat çekici performans ortaya koydu. 2017 Avrupa şampiyonası, 2019 ve 2021 Eurobasket organizasyonlarında milli takımının formasını giymeye devam etti.