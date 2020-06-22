Galatasaray 10 kişi kaldığı ancak 3-1 öne geçtiği maçta Gaziantep FK ile 3-3 berabere kaldı. Son dakikalar ise adeta heyecan fırtınası içinde geçti. Uzatma dakikalarına 3-2'lik Galatasaray üstünlüğüyle girilirken Kayode müthiş bir röveşata golüyle takımına beraberliği getirdi.

Gol iptal ama...

Hakem Alper Ulusoy ise gol sonrası VAR'dan gelen uyarı ile atak başlangıcında Jimmy Durmaz'a yapılan hareketin faul olduğu gerekçesiyle Kayode'nin golünü iptal etti. Gaziantep tarafı yoğun itirazlarda bulunurken, iki taraf futbolcuları ve yedek kulübeleri arasında ciddi tartışmalar yaşandı.

Okan Kocuk kaç saniye tuttu?

Maça 3-2'lik skorla devam edilirken, stoper eksikliği yaşayan ve 10 kişi kalan Galatasaray karşısında Gaziantep yüklenmeye devam etti. Bir pozisyonda Okan Kocuk topu elinde fazla tutunca hakem Alper Ulusyoy '6 saniye kuralı'nın ihlali gerkçesiyle çift vuruşa hükmetti. Bu .çift vuruşun ardından penaltı kazanan Gaziantep Maxim'in vuruşunda golü buldu ve maç 3-3 sona erdi.

Yayıncı kuruluş Beinsports'un özetinde tamamen, kesmeden verdiği görüntülere göre ise çift vuruşa sebep olan pozisyonda kaleci Okan Kocuk topu yaklaşık 18 saniye elinde tutuyor.







