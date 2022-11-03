Süper Lig 'in 12. haftasında Karagümrük'e konuk olan Okan Buruk'un öğrencileri, sahadan 2-0 galip ayrılmayı başarmıştı. Bu skorla beraber puanını 21'e yükselten Galatasaray , ligde 5. sıraya yükseldi. Sezon başından beri gol yollarında sorun yaşayan Aslan, 14 kez ağları sarsarken, kalesinde 9 gol gördü.

Ligdeki yükselişini sürdürmek isteyen sarı kırmızılılar, bir diğer liderlik yarışındaki takımlardan Beşiktaş ile karşılaşacak. Zirveyi yakından ilgilendiren dev derbi Cumartesi günü oynanacak ve karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek.





GALATASARAY O YILDIZI İSTİYOR

Takımın başarılı kalecisi Muslera'nın sözleşmesinin bitimine az bir süre kala arayışlarını sürdüren Galatasaray, Empoli'de iyi performans gösteren Guglielmo Vicario'yu gözümne kestirdiği öğrenildi. İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'un da yıldız kaleciyi renklerine bağlamak için harekete geçtiği ifade edildi.

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Sabah'ın İtalyan basınından derlediği habere göre, Wojciech Szczesny'nin yerine geçebilecek bir isim arayan Torino devinin Empoli forması giyen Guglielmo Vicario için harekete geçtiği kaydedildi. İtalya'dan Roma'nın da, sergilediği performansla İtalya Milli Takımı'na davet alan 26 yaşındaki futbolcuyla ilgilendiği belirtildi.

NEDENİ EKONOMİ

Juventus'ta Wojciech Szczesny'nin son dönemde performansında bir düşüş yaşanmamasına rağmen kaleci transferi düşünülmesinin nedeninin ekonomi olduğu kaydedildi. Vicario'nun, Szczesny'ye göre daha düşük maaş almasının daha yüksek bir ihtimal olduğu bu sebeple Juventus'un kaleci transferine yöneldiği öne sürüldü.



