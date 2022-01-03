Fernando Muslera'nın sakatlığı sonrasında kalede sıkıntı yaşayan Galatasaray 'da, bu bölge için arayışlar sürüyor. İsmail Çipe, Uruguaylı file bekçisinin yokluğunda sergilediği performans ile hayal kırıklığı yarattı. Bir diğer tarafta Fatih Öztürk ile de devre arasında yolların ayrılması bekleniyor. Ancak Muslera'nın yerine kimin geleceği ise belirsiz. Her ne kadar Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, yerini dolduramayacağını söylese de Aslan'ın listesinde ilk sırada eski oyuncusu Okan Kocuk var. Bu sezon Karadeniz ekibinde sergilediği futbolla fark yaratan 26 yaşındaki eldiven için tüm şartlar zorlanacak.

Rota yine eski Galatasaraylı

Eğer Okan ile anlaşma sağlanamazsa Sarı-Kırmızılı ekibin rotası Belçika'ya dönecek. Hedefte ise yine eski bir Galatasaraylı olacak. 2014-2015 sezonunda Cim Bom'da görev yapan ve şu anda Gent forması giyen Sinan Bolat için ciddi bir şekilde girişimler başlayacak.