Galatasaray kafilesinden "özel" sporculara yakın ilgi

Büyükşehir Belediye Erzurumspor’la bu akşam oynanacak maç için kentte bulunan Galatasaray kafilesi, dünyada milli sporcu olarak kayak müsabakalarına katılan tek otistik ikizler olan Muhsin Murat ve Aliye Zeynep Bingül ile buluşarak, başarı dileklerinde bulundu.

03 Mart 2019, Pazar 16:11
- A +
Galatasaray kafilesinden 'özel' sporculara yakın ilgi

Büyükşehir Belediye Erzurumspor’la bu akşam oynanacak maç için kentte bulunan Galatasaray kafilesi, dünyada milli sporcu olarak kayak müsabakalarına katılan tek otistik ikizler olan Muhsin Murat ve Aliye Zeynep Bingül ile buluşarak, başarı dileklerinde bulundu.

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak olan Galatasaray kafilesi, Palandöken ilçesindeki konakladığı otelde, Türkiye’yi, Uluslararası Zihinsel Engelliler Spor Federasyonunca (INAS) Fransa’da düzenlenecek Dünya Kayak Şampiyonası’nda temsil edecek otistik ikizler Muhsin Murat ve Aliye Zeynep Bingül ile bir araya geldi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ikizlere başarı dileklerinde bulunurken, Bingül kardeşler de Terim’e Erzurum’un sembollerinden olan oltu taşından yapılmış tespih hediye etti.

Daha sonra ikizler, Terim’in yanı sıra bazı kulüp yöneticisi ve futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.

AA

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.