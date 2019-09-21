Galatasaray kafilesi, Malatya’ya geldi

Galatasaray, Süper Lig’in 5. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile yarın yapacağı maç için Malatya’ya geldi. İstanbul’dan özel uçakla Malatya Havalimanı’na gelen Galatasaray kafilesini, sarı-kırmızılı taraftarlar yalnız bırakmadı. Kafileyi karşılayan bir grup taraftar, meşale yaktı, tezahüratta bulundu.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile futbolculara sevgi gösterilerinde bulunan taraftarlar, kafilede yer alan isimlerle özçekim yaptı.

BtcTurk Yeni Malatyaspor-Galatasaray maçı, yarın Yeni Malatya Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak.