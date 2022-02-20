Spor Toto Süper Lig 'in 26'ncı haftasında yarın saat 20.00'de başlayacak maçta Gürsel Aksel Stadı'nda Göztepe ile karşı karşıya gelecek Galatasaray , İzmir'e geldi.

Adnan Menderes Havalimanı'nda sarı-kırmızılı kafileyi az sayıda taraftar karşıladı. Galatasaray'da sol diz iç yan bağlarından sakatlanan ve uzun süredir sahalardan uzak kalan kaleci Fernando Muslera da İzmir kafilesinde yer aldı. Teknik direktor Domenec Torrent taraftarların yanına giderek sarı-kırmızılı futbolseverlerin formalarını imzaladı.

Galatasaray'ın kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

"Fernando Muslera, Omar Elabdellaoui, Taylan Antalyalı, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mostafa Mohamed, İsmail Çipe, Erick Pulgar, Bafetimbi Gomis, Ömer Bayram, Berkan Kutlu, Victor Nelsson, Inaki Pena, Alexandru Cicâldau, Marcão Teixeira, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu, Semih Kaya, Sofiane Feghouli, Sacha Boey."

DHA



