Galatasaray kafilesi Hatay'da
Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında yarın Atakaş Hatayspor ile deplasmanda yapacağı maç için Hatay'a geldi. Özel uçakla kente gelen sarı-kırmızılı kafileyi, havalimanında bekleyen bir grup Galatasaray taraftarı karşıladı. Taraftarlar, futbolcularla fotoğraf çektirdi, tezahüratta bulundu.
Galatasaray Futbol Takımı, kendisini bekleyen otobüsle havalimanından ayrılarak konaklayacağı otele hareket etti. Yarın saat 19.00'da Antakya Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı, hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.