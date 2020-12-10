Galatasaray kadro revizyonunda

Galatasaray, yoğun maç trafiğinde kadrosunu ekonomik kullanmak için çeşitli formüller arıyor. Geride kalan haftalarda sakatlık ve covid19 vakaları nedeniyle eksik kadrolarla mücadele eden bu olumsuzluğa rağmen ligdeki 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik alan Sarı-Kırmızılılar yeni planlar peşinde. Bu planların önemli isimlerinden biri de uzun süredir takımdan ayrı kalan Younes Belhanda. Koronavirüsü ve karantina sürecini atlatarak takıma katılan Belhanda'nın, kupayla birlikte ilk 11'deki yerine döneceği bildirildi. Faslı yıldızın Darıca maçında sahaya çıkan 11'de yer bulmasına kesin gözüyle bakılıyor.