Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nda Hepsiburada markası ile yapılan sponsorluk anlaşmasının ardından, yeni sezon öncesinde kadroya dahil edilen12 futbolcu için imza töreni düzenlendi.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda düzenlenen törende Samia Ahmed Mohamed Adam, Amanda Ferreira De Alencar, Berthe Prudence Andiolo Ongomo, Angie Sandrith Telles Ortiz, Ijeoma Queenth Daniels, Milica Denda, Sude Nur Sözüdoğru, Didem Dülber, Arzu Akkurt, Büşra Kenet, Zeynep Nisan Üner ve Siber Göker, kendilerini sarı-kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Galatasaray Hepsiburada Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Nurcan Çelik'in de yer aldığı törende sözleşmelerin imzalanmasının ardından toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.







