Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Metin Ülgen yönetiminde yapılan antrenman basına açık olarak gerçekleşti. Antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Futbolcular daha sonra pas çalışması ve topla çalışmalar yaptı.

Sarı-kırmızılılar antrenmanda tam kadro çalıştı. Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı yarın yapacağı antrenmanla Fenerbahçe derbisi hazırlıklarına devam etti. Galatasaray ile Fenerbahçe, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu 11. haftasında pazar günü saat 15.00’te Florya Metin Oktay Tesisleri’nde karşılaşacak.(İHA)