Galatasaray kadın futbol takımı durdurulamıyor

Teknik direktör Metin Ülgen yönetiminde sezona giren Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, Amed Sportif Faaliyetler takımı ile deplasmanda karşılaştı. İlk 4 haftayı kayıpsız geçen Sarı-Kırmızılı takım Diyarbakır ekibi karşısında 3-0 kazanarak 5. galibiyetini aldı.
Galatasaray'ın gollerini 10. dakikada İlayda Civelek, 67. dakikada Ebru Topçu ve 75. dakikada Elena kaydetti.
Galatasaray bu galibiyetin ardından Turkcell Kadın 1. Lig B Grubu'nda Ankara Büyükşehir Belediye Fomget ile birlikte zirve yarışını sürdürdü. Sarı-Kırmızılı takım gelecek hafta Bitexen Adana İdmanyurduspor'la karşı karşıya gelecek.
Galatasaray Petrol Ofisi ligin ilk haftasında Trabzonspor 'u 1-0, ikinci haftada Fenerbahçe 'yi deplasmanda 3-2, üçüncü haftada Antalyaspor'u deplasmanda 2-0 ve dördüncü haftada Ataşehir Belediyespor'u deplasmanda 5-0'la geçmişti.
Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı'nda Yağmur Uraz ve Ebru Topçu attıkları 4'er golle takımın en golcü isimleri.