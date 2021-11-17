Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Melahat Aydın’ın basketbol kariyerinde BOTAŞ, Güre Belediyespor, İstanbul Üniversitesi, Migros, Erdemirspor, Ceyhan Belediyespor ve Mersin Büyükşehir Belediyespor formalarını giydiği belirtilerek, "Kadın Basketbol Takımı’mızda idari menajerlik görevini üstlenecek olan Melahat Aydın’a Galatasaray ailesine hoş geldin diyor, kendisine başarılar diliyoruz." denildi.

Kadın basketbolunun tecrübeli yöneticilerinden olan 1977 Tarsus doğumlu Melahat Aydın, Çukurova Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü mezunu. Evli ve iki çocuk sahibi.