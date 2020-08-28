Sarı-kırmızılıların internet sitesinde yayınlanan açıklamada, "Kulübümüz tarafından, Galatasaray Kadın Basketbol Takımı oyuncuları, teknik kadro, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla 26 Ağustos Çarşamba günü yapılan Covid-19 PCR testleri sonrası tüm sonuçlar negatif olarak tespit edilmiştir" denildi.