Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray Kadın Basketbol Takımı yerli oyuncu kadrosunu Devran Tanaçan ile güçlendirdi.

Devran Tanaçan kimdir?

17 Kasım 1986 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Devran Tanaçan basketbola 1996 yılında Fenerbahçe altyapısında başladı. 2004 yılında Fenerbahçe A Takımı kadrosunda kendine yer bulan uzun oyuncu, 2005-2009 yillari arasinda NCAA’de Colorado State University’de oynadiktan sonra 2012-2013 sezonuna kadar Fenerbahce formasi giydi. 2013’te Edremit Belediyespor’a transfer oldu. 2016-2019 yillari arasinda Hatay Büyükşehir Belediyespor formasi giydi.

2019 yılına geldiğimizde yurt dışında transfer olmayı tercih eden Devran Tanaçan önce Portekiz ligine ardindan Romanya ligi takımlarından Olimpia CSU Braşov’a transfer oldu. Sonrasında ülkemize dönüş yaparak iki sezon boyunca Antalya 07 Basketbol forması giydi. Geçtiğimiz sezon başında yeniden yurt dışına açılarak Almanya takımlarından GISA Lions SV Halle’ye transfer oldu. Burada oynadığı 23 maçta 3.2 sayı, 2.5 ribaunt, istatistiklerine ulaştı.