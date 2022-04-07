Galatasaray , Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi'ni 75-67 yenerek FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda (EuroCup Women) 3'üncü oldu.

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası (EuroCup Women) Final Four finalinin 3'üncülük maçı Fransa'nın Bourges kentinde oynandı. Bourges'te Türk derbisinde ev sahibi olan Galatasaray, Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi ile karşı karşıya geldi.

Maça Kaela Davis, Kelsey Plum, Tina Krajisnik, Merve Aydın, Shante Evans 5'lisi ile başlangıç yapan Galatasaray, ilk periyotu 13-13 kapattı. İkinci periyotta rakibine üstünlük sağlayan Galatasaray, periyodu 42-34 önde tamamladı. Büyük mücadeleye sahne olan üçüncü çeyreği de Galatasaray 59-42 üstünlükle noktaladı. Maçın son periyotun bitimine 3 dakika 5 saniye kala Çukurova Basketbol Kulübü Mersin Yenişehir Belediyesi'nden Zellous 5 faulle oyun dışı kaldı. 4'nücü periyot Galatasaray'ın 75-67 üstünlüğü ile sona erdi.

SALON: Le Palais des Sports Arena/Bourges-Fransa

HAKEMLER: Martin Vulic, Mlosav Kaludjerovic, Ariadna Cheueca Moreno

GALATASARAY: Kaela Davis 17, Melis Gülcan 16, Sude Yılmaz, Pelin Bilgiç 2, Kelsey Plum 16, Gizem Başaran Turan , Tina Krajisnik 13, Merve Aydın 10, Shante Evans 1,

ÇUKUROVA BASKETBOL KULÜBÜ (ÇBK) MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ: Asena Yalçın 2, Shavonte Zellous 9, Melis Talay, Sinem Ataş 3, Temi Fagbenle 7, Tiffany Hayes 4, Yvonne Turner 4, DeWanna Bonner 22, Kristine Anigwe, Esra Ural Topuz 2, Jasmine Thomas 7, Nika Baric 11,

1'İNCİ PERİYOT: 13-13

İLK YARI: 42-34

3'ÜNCÜ PERİYOT: 59-42

Mustafa ERCAN -BOURGES(Fransa), (DHA)