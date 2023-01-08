Süper Lig’in 18. haftasında Galatasaray , Fenerbahçe ’ye konuk oldu. Mücadeleden 3-0 galip ayrılan sarı-kırmızılılar galibiyet serisine de devam etti. Cimbom, derbiyle birlikte 7’si lig, 2’si de Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere üst üste 9. galibiyetini elde etti. Aslan bu süreçte ligde Fatih Karagümrük, Beşiktaş , Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Sivasspor, MKE Ankaragücü ve Fenerbahçe’yi, Türkiye Kupası'nda da Ofspor ve Ankara Keçiörengücü'nü yendi.

Sergio Oliveira 2. golünü kaydetti

Mücadelede sarı-kırmızılıları 1-0 öne geçiren golü Sergio Oliveira attı. Maçın 32. dakikasında sol taraftan Dires Mertens’in kullandığı kornerde arka direğe seken topu alan Oliveira sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

30 yaşındaki futbolcu böyle bu sezonki ikinci gol sevincini yaşadı. Portekizli futbolcu daha önce de Konyaspor’a karşı 1 gol atmıştı. Maça 11’de başlayan Sergio Oliveira, yerini bıraktı.









Kerem Aktürkoğlu ligde 6. golünü attı

Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe’yi 3-0 mağlup ederken, takımın ikinci golünü Kerem Aktürkoğlu attı. Maçın 78. dakikasında sahneye çıkan Kerem, Mauro Icardi’nin pasında ceza sahası içine sağ taraftan girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

24 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon ligdeki 6. gol sevincini yaşadı. Başarılı futbolcunun Türkiye Kupası’nda da 1 golü bulunuyor. Mücadeleye 11’de başlayan Kerem Aktürkoğlu, 90+3. dakikada yerini Juan Mata'ya bıraktı.

Mauro Icardi golle döndü

Galatasaray’da Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, sakatlığının ardından ilk kez derbide görev aldı. 29 yaşındaki futbolcu, FIFA Dünya Kupası arasında 30 Kasım’daki antrenmanda sakatlanmıştı. Tedavi sürecin ardından geçtiğimiz hafta takımlara çalışmalara başlayan Arjantinli futbolcu ilk kez Fenerbahçe derbisinin 21 kişilik kadrosuna alındı.

Mauro Icardi, maçın 76. dakikasında Barış Alper Yılmaz’ın yerine oyuna dahil oldu. Karşılaşmanın 90+10. dakikasında topu kapan Mauro Icardi ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Yıldız futbolu böylece bu sezonki 5. golünü kaydetti. Arjantinli futbolcu Beşiktaş derbisinde de fileleri havalandırmıştı.

Arjantinli futbolcu, Kerem Aktürkoğlu’nun golünde de pası veren isim oldu.









Dries Mertens cezalı duruma düştü

Derbi öncesinde sarı-kırmızılılarda 4 futbolcu sarı kart sınırında yer alıyordu. Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Abdülkerim Bardakcı ve Dries Mertens ceza sınırında bulunan isimlerdi. Karşılaşmada sarı kart gören Mertens, 19. haftada İstanbul’da oynanacak Hatayspor mücadelesinde cezalı duruma düşecek.

Halil Umut Meler’in derbi raporu

Mücadeleyi FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetti. Meler’in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile Süleyman Özay yaptı. Maçın dördüncü hakemi ise Abdulkadir Bitigen oldu.

Halil Umut Meler derbide Galatasaraylı futbolculara 5 sarı, Fenerbahçeli futbolculara da 1 kırmızı, 3 sarı kart gösterdi.

Galatasaray'da büyük sevinç

Süper Lig'de üst üste 7. galibiyetini alan sarı-kırmızılılar maçın ardından büyük sevinç yaşadı. Sahanın ortasında toplanan Galatasaraylı futbolcular ve teknik ekip, birlikte derbi galibiyetini kutladı.









Kadıköy'deki son 4 maçta 3. galibiyet

Bu maçla birlikte ezeli rakibi ile Kadıköy’de oynadığı son 4 karşılaşmada 3. galibiyetini elde etti. 23 Şubat 2020 tarihinde Fenerbahçe'nin sahasında oynanan derbi ile 20 yıl sonra burada kazanan Galatasaray bir sonraki sene sarı-lacivertlileri mağlup etmeyi başarmıştı.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Kadıköy’de oynanan son 4 maç şöyle:

23.02.2020 Fenerbahçe 1 - Galatasaray: 3

06.02.2021 Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 1

10.04.2022 Fenerbahçe: 2 - Galatasaray:0

08.01.2023 Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 3







