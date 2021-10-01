Galatasaray kaçıncı sırada? Galatasaray Avrupa Ligi E puan durumu ve fikstürü
UEFA Avrupa Ligi E Grubu'na Lazio galibiyetiyle başlayan Galatasaray, 2. maçında Marsilya ile 0-0 berabere kaldı. Zorlu deplasmandan 1 puanla dönen Fatih Terim yönetimindeki Aslan, liderlik koltuğundaki yerini kaptırmadı. E Grubu'nda oynanan diğer maçta ise Lazio, Lokomotiv Moskova'yı 2-0'la geçti. Başta Galatasaray taraftarı olmak üzere futbolseverler, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki puan durumunu ve Sarı Kırmızılı ekibin fikstürünü merak ediyor. İşte detaylar...
UEFA Avrupa Ligi E Grubu 2. maçında Marsilya'ya konuk olan Galatasaray , sahadan 0-0'lık eşitlikle ayrıldı. Lazio galibiyetinin ardından Marsilya deplasmanında 1 puanı hanesine yazdıran Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, liderliğini sürdürdü. E Grubu'nda oynanan diğer maçta Lazio, Lokomotiv Moskova'yı 2-0'la geçti ve ilk galibiyetini aldı. Bu sonuçların ardından lider Galatasaray'ın takip eden Lazio, 2. sırada yer aldı. 2 puanlı Marsilya 3., 1 puanlı Lokomotiv Moskova ise 1 puanla 4. sırada kaldı.
Avrupa Ligi E Grubu puan durumu :
1- Galatasaray / 4 puan
2- Lazio / 3 puan
3- Marsilya / 2 puan
4- Lokomotiv Moskova / 1 puan
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi fikstürü şöyle:
16 Eylül
19.45 | Galatasaray 1-0 Lazio
30 Eylül
22.00 | Marsilya 0-0 Galatasaray
21 Ekim
22.00 | Lokomotiv Moskova - Galatasaray
4 Kasım
19.45 | Galatasaray - Lokomotiv Moskova
25 Kasım
19.45 | Galatasaray - Marsilya
9 Aralık
22.00 | Lazio - Galatasaray
UEFA Avrupa Ligi E Grubu fikstürü şöyle:
1. Hafta
Galatasaray 1-0 Lazio
Lokomotiv Moskova 1-1 Marsilya
2. Hafta
Lazio 2-0 Lokomotiv Moskova
Marsilya 0-0 Galatasaray
3. Hafta
Lazio-Marsilya
Lokomotiv Moskova-Galatasaray
4. Hafta
Marsilya-Lazio
Galatasaray-Lokomotiv Moskova
5. Hafta
Galatasaray-Marsilya
Lokomotiv Moskova-Lazio
6. Hafta
Lazio-Galatasaray
Marsilya-Lokomotiv Moskova
Liderler direkt son 16 turuna yükselecek
UEFA Avrupa Ligi'nin grup aşamasında ilk sırayı alacak takımlar direkt olarak son 16 turuna yükselecek. Grubunu 2. sırada bitirecek takımlar ise Şampiyonlar Ligi'nde grubunu üçüncü bitirecek 8 takımla eşleşecek ve Play-Off turunda karşılaşacak.
3. sırada bitirenler Konferans Ligi'ne
Grubunu 3. sırada bitirecek takımlar UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 24 takım arasına adını yazdıracak.
Final 18 Mayıs 2022'de
UEFA Avrupa Ligi'nin finali, 18 Mayıs 2022'de İspanya'nın Sevilla şehrindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı'nda oynanacak.