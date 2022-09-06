Galatasaray, Kaan Ayhan transferini bitirdi! 4 milyon Euro bonservis

Uzun süredir stoper arayışlarını sürdüren Galatasaray , Kaan Ayhan transferinde kulübü Sassuolo'yu sonunda ikna etmeyi başardı. 27 yaşındaki futbolcunun bonservisi için Sarı-Kırmızılılar'ın kasasından yaklaşık 4 milyon Euro çıkacak.

Galatasaray, transferin bitmesine artık günler kala uzun süredir peşinde olduğu Kaan Ayhan transferinde sonunda mutlu sona ulaştı. Geçtiğimiz yazdan beri Sarı Kırmızılılar dahil diğer tüm büyük kulüpler, İtalya Ligi Serie A'da Sassuolo forması giyen Kaan'ın peşindeydi. Bu sezon başında Sassuolo'da ilk 11'deki yerini kaybeden ve takımdan ayrılma kararı alan Milli futbolcu için Cim Bom, sonunda İtalyanlar'ı anlaşma konusunda ikna etti. Uzun süren pazarlıkların ardından dün tarafların büyük ölçüde el sıkıştıkları bilgisine ulaşıldı.





4 yıllık anlaşma olacak

Serie A'da şu ana kadar sadece 3 maçta 1 kez ilk 11'de boy gösteren 27 yaşındaki oyuncu için Aslan'ın, Yeşil-Siyahlılar'a yaklaşık 4 milyon Euro bonservis bedeli ödemesi bekleniyor. Kaan'a da 4 senelik anlaşma karşılığında 1.5 milyon Euro verileceği gelen haberler arasında yer alıyor. Tecrübeli futbolcunun tüm evrakların tamamlanmasının ardından kısa bir süre içerisinde İstanbul'a gelerek resmi sözleşmeye imzasını atması bekleniyor.



