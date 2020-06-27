Galatasaray’da futbola çağ atlatan isimlerin başında gelen efsanevi teknik adam Jupp Derwall, ölüm yıldönümünde unutulmadı. Sarı- Kırmızılı kulüpten, “2007 yılının 26 Haziran’ında vefat eden Jupp Derwall’i aramızdan ayrılışının 13. yılında özlem ve saygıyla anıyoruz” açıklaması yapılırken, antrenman öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri’nde saygı duruşunda bulunuldu.

Kariyerinde 1978-1984 yıllarında Batı Almanya Milli Futbol Takımı’nı çalıştıran Derwall, 1980’de Avrupa şampiyonluğu yaşadı. Derwall yönetimindeki Batı Almanya, 1982 Dünya Kupası’nda ise finale kadar çıktı ancak İtalya’ya yenilerek 2. oldu.

Galatasaray’ın başına 1984’te geçen Alman teknik adam, sarı-kırmızılı ekiple birer lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı. Derwall, Galatasaray’da çalıştığı 3 sezonda Türk futboluna modern antrenman teknikleri ve taktik fikirleri kazandırırken, tesisleşmenin önemini aşıladı.

Derwall, Mustafa Denizli ve Fatih Terim gibi teknik direktörlerin yetişmesine de büyük katkıda bulundu.