Galatasaray, Juan Jesus transferi için bastırıyor!

Serdar Aziz'in gözden çıkarılmasının ardından stoper transferi için çalışmalara hız veren Galatasaray'da Juan Jesus seferberliği var.

2020 PROBLEMİ!

Sarı-Kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim'in ısrarla istediği Brezilyalı yıldız için yeni bir hamle yaptı. Alınan bilgilere göre yönetim, Roma'ya 1.5 yıllık kiralama için 3 milyon Euro önerdi. Ancak İtalyan kulübü, Jesus'un sözleşmesinin 2020'de biteceğini, teklifi kabul etmeleri için sözleşme uzatmaları gerektiğini iletti.

EN KÖTÜ 5 AYLIK

Galatasaray yönetimi, Terim'in ısrarla istediği Jesus'u en kötü ihtimalle sezon sonuna kadar kiralık olarak almak istiyor. Taraflar arasında görüşmeler önümüzdeki günlerde de sürecek.

Kaynak: Takvim