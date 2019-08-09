Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında İtalya Serie A takımlarından Fiorentina ile Pazar günü oynayacağı maç öncesi ilk antrenmanını yaptı.

Coverciano’da bulunan İtalya Futbol Federasyonu’na ait tesislerde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başlayıp, gruplar hâlinde beşe iki dar alan oyunu ile devam etti. Antrenmanın ana bölümünde ise teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik oyun gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Antrenman sırasında oyuncularıyla sık sık konuşan Terim, son hazırlık maçlarını oynayacaklarına dikkat çekti. Tecrübeli teknik adam, Afrika Kupası'nda görev aldığı için takıma geç dahil olan oyuncuların fiziksel ve mental olarak takımı yakalamaları gerektiğini belirtti.

Sarı-kırmızılılar, Fiorentina karşılaşması öncesindeki son antrenmanını yarın TSİ 20.00'de gerçekleştirecek.