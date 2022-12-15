Geçtiğimiz sezon Galatasaray 'da yapılan başkanlık seçimini kazanan Burak Elmas, Teknik Direktör Fatih Terim ile yola devam etmişti. Süper Lig 'in ilerleyen haftalarında sarı - kırmızılı camiada Başkan Burak Elmas ile Fatih Terim arasında soğuk rüzgarlar esmeye başlamıştı.

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Galatasaray, Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Giresunspor ile karşılaştı. Sarı - kırmızılıların sahadan 1-0 mağlup ayrıldığı karşılaşmanın ardından taşlar yerinden oynadı.

Dönemin Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Teknik Direktör Fatih Terim ile yollarını ayırdı.

KOLTUĞA TORRENT GEÇTİ

Teknik direktör arayışlarına başlayan Galatasaray yönetimi, daha önce "Fatih Terim'in yardımcısı olması için görüştük" dediği Domenec Torrent'i teknik direkörlüğe getirdi.

CAMPOS DANIŞMAN OLDU

Fransa Ligue 1'de önce Monaco ve ardından Lille'in yaşadığı şampiyonlukların görünmeyen kahramanı olan Luis Campos, Galasaray yönetimi ile görüşmek üzere İstanbul'a geldi.





Bir süre sonra ünlü futbol adamının Galatasaray Başkanı Burak Elmas'a danışman olarak görev yaptığı açıklandı. Campos, Galatasaray'da sportif direktörlüğe ise İtalyan Pasquale Sensibile'yi getirdi.

PSG'YE DE GÖTÜRDÜ

Campos'un aracılığı ile Galatasaray'da sportif direktör olan Pasquale Sensibile, sezon sonunda Galatasaray'da yönetimin değişmesi ile birlikte görevden alındı.

Burak Elmas'ın başkanlık süresinin bitmesiyle birlikte Campos'un da danışmanlık görevi sona erdi. Ardından Luis Campos sezon başında Paris Saint-Germain'de stratejik danışman olarak göreve başladı.

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Fransız basınında yer alan haberlere göre, Campos Paris Saint-Germain'de üç yeni oyuncu gözlemcisini işe aldı. Bu isimlerden biri de Galatasaray'dan ayrılan Sensibile oldu.

Sensibile, önümüzdeki günlerde Fransız ekibinde göreve başlayacak.