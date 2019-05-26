Galatasaray “istedi”, şampiyonluk geldi

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu’nda gerçekleştirilen şampiyonluk kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu. Market alışverişinin zaman kaybetmeden, kolayca yapılmasını sağlayan istegelsin’in de sponsorlarından biri olduğu Galatasaray’ın bu özel gecesinde kupa, şampiyona istegelsin ekibi tarafından teslim edildi.

2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu’nda gülen taraf Galatasaray oldu. Sarı kırmızılı takım, hızlı ve kolay bir market alışverişi tecrübesi yaşatan istegelsin’in sponsorları arasında olduğu kutlamada kupasına kavuştu. On binlerce taraftarın coşkulu bir şekilde katıldığı etkinlikte DJ Suat Ateşdağlı performansının yanı sıra İrem Derici, Soner Sarıkabadayı, Emre Aydın ve Alya da sahne aldı.

Geçtiğimiz hafta kendi sahasında Medipol Başakşehir’le karşılaşan Galatasaray, rakibini 2-1’lik skorla geçerek ligin bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmişti.